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محافظ الأنبار: الطيران الأمريكي قصف مواقع لـ«داعش» في شمال العراق

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قال محافظ الأنبار، أحمد خلف الدليمي، الجمعة، إن الطيران الحربي الأمريكي بدأ قصف مواقع لتنظيم «داعش» في مناطق مختلفة من المحافظة غربي العراق، وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل العشرات من مسلحين التنظيم وكبدهم خسائر كبيرة في المعدات.

وتابع:«الطيران الأمريكي بدأ، صباح الجمعة، قصف مواقع لـ(داعش) في منطقة الملعب جنوبي مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، ومنقطة 5 كيلو غربي المدينة، ما أدى لمقتل العشرات من مسلحي التنظيم وتدمير 3 سيارات لهم تحمل أسلحة ثقيلة».

وأوضح الدليمي أن دخول الطيران الحربي الأمريكي إلى المواجهة مع تنظيم «داعش» في الأنبار سيساهم بشكل كبير في «توفير غطاء جوي للقوات الحكومية ومسلحي العشائر المساندين لها على الأرض في مواصلة قتالها ضد عناصر التنظيم وتحرير جميع مناطق المحافظة التي سيطروا عليها خلال الأشهر الماضية».

ولم يتسن التأكد من حصيلة القتلى في صفوف المسلحين، الذين تحدث عنهم محافظ الأنبار، من مصادر مستقلة.

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