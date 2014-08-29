دراسة: أكثر من نصف الأمريكيين يخشون تصاعد التوتر مع روسيا

كشفت دراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث، الجمعة، عن أن أكثر من نصف الأمريكيين يرون أن تصاعد التوترات بين روسيا والدول المجاورة لها، يمثل تهديدا رئيسيا للولايات المتحدة، إلى جانب مجموعة واسعة من المخاوف الأمنية.

وقال الباحثون، وفقا لما ذكرته، الجمعة، وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية: «في الوقت الذي تغيرت فيه آراء المشاركين إزاء التهديدات العالمية، كان لديهم أيضا آراء حول دور الولايات المتحدة في حل مشاكل العالم، فالكثير منهم لا يزال يعتقد بأن الولايات المتحدة تفعل الكثير لحل هذه المشاكل».

ووجدت الدراسة التي أجراها المركز الأمريكي، أن نسبة 53% من الأمريكيين يخشون تصاعد حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا، والتي أسفرت عن مقتل 2119 شخصا خلال 4 أشهر من المواجهات.

كما أظهرت الدراسة أن هناك تهديدات أخرى يخشى منها الأمريكيون على بلادهم وتشمل الجماعات المتطرفة مثل تنظيم «القاعدة»، بنسبة 71%، وتنظيم «داعش» ، بنسبة 67%، والبرنامج النووي الإيراني، بنسبة 59%)،والانتشار السريع لفيروس «إيبولا»، والأمراض المعدية الأخرى، بنسبة 52%.

وأشارت الدراسة إلى أن المجموعة التي تقول إن الولايات المتحدة لم تفعل سوى القليل جدا لمعالجة المشاكل العالمية، التي تضاعفت تقريبا، تراوحت نسبتها منذ نوفمبر الماضي ما بين 17% إلى 31%، بينما تراوحت نسبة من يقولون إن واشنطن فعلت الكثير جدا من أجل حل تلك المشاكل، ما بين 51% إلى 39%.