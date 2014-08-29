مثول سوري أمام محكمة أمريكية بتهمة «تصنيع متفجرات»

مثل مواطن سوري متهم بشراء قطع الكترونية أمريكية الصنع وتجميعها لصنع قنابل استخدمت في هجمات علىالقوات الأمريكية في العراق أمام محكمة في ولاية أريزونا للمرة الأولى، الجمعة، ونفى التهم الجنائية المنسوبة اليه.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن أحمد إبراهيم الأحمد، 36 عاما، اعتقل في تركيا، خلال 2011، بتهم تتعلق بالإرهاب، بموجب مذكرة اعتقال للبوليس الدولي، الإنتربول، واحتجز هناك إلى أن تسلمته الولايات المتحدة، الأربعاء.

واتهمت لائحة اتهام اتحادية صدرت، في وقت سابق، الأحمد بعدة جرائم بالتآمر بالإضافة إلى حيازة جهاز مدمر وتقديم الدعم المادي للإرهابيين، وتصل عقوبته القصوى في حالة إدانته إلى السجن مدى الحياة، وتضم اللائحة 6 تهم ووردت في 7 صفحات، وتتهم اللائحة الأحمد بتصميم وتجميع أجزاء أجهزة تفجير لاسلكية ولوحات الدوائر الكهربائية، التي استخدمت في قنابل زرعت على الطرق، وتم التحكم فيها عن بعد لتنفيذ هجمات على القوات الأمريكية في العراق.