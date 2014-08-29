بالصور.. الشرطة البريطانية تلاحق المتسولين الأوروبيين في شوارع لندن

في إطار حملة ضد التسول وإساءة استخدام قوانين حرية التنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي، حاصرت الشرطة البريطانية بمساعدة موظفي مكاتب الهجرة في البلاد، الخميس، عدداً من المشردين والمتسولين الأوروبيين في شوارع شرق لندن، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ووزعت الشرطة على المشردين والمتسولين منشورات توضح قواعد حرية الانتقال داخل دول الاتحاد الأوروبي، وضرورة التزامهم بهذه القواعد، وإلا تعرضوا للاعتقال والترحيل.

وتهدف هذه الخطوة إلى مكافحة ما وصفته الشرطة بـ«العواقب العدوانية» بعد ما تعرض له أصحاب المحلات والمواطنين والسياح في بعض مناطق شرق لندن لمضايقات من المتسولين والمشردين النائمين في الشوارع.

ووفقا للصحيفة، فإن أكثر المناطق اكتظاظا بالمشردين والمتسولين في لندن تتمثل في ماربل أرك، وكامدن، وكريدون، وإيسلنجتون، ولامبيث،و ساوث وورك.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من اكتشاف زيادة عدد الأجانب، الذين انتقلوا إلى المملكة المتحدة بشكل كبير جدا، على الرغم من تعهد الحكومة البريطانية، في وقت سابق، بالعمل على خفض معدلات الهجرة إلى البلاد.

ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية، فإن هناك أكثر من 243 ألف شخصاً انتقلوا إلى بريطانيا، خلال 2013، ثم غادروا، بزيادة قدرها 86 ألف شخصاً عن 2012، من بينهم 44 ألفاً من دول الاتحاد الأوروبي وخاصة من رومانيا وبلغاريا.

وحسب الإحصائيات الربع سنوية للمكتب نفسه، فإن هناك 560 ألف مهاجراً وصلوا إلى لندن خلال 12 شهراً الماضية، في حين غادر 317 ألف شخصاً.

كما أن إجمالي عدد القادمين إلى الاتحاد الأوروبي بلغ 214 ألف شخصا، لأول مرة منذ 3 سنوات، بينما زاد عدد المهاجرين إلى بريطانيا من خارج الاتحاد من 19 ألفاً إلى 265 ألف.

وأوضحت «ديلي ميل» أنه على الرغم من قدرة مكاتب الهجرة في لندن على ترحيل أي مواطن من الاتحاد الأوروبي لبلاده إذا لم يلتزم بحقوق معاهدة الاتحاد الأوربي، فإن زعماء مجلس مدينة ويستمنستر، أكدوا أنه من الضروري تشديد لوائح وقوانين الهجرة إلى بريطانيا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن وزير الهجرة والأمن البريطاني، جميس بروكينشاير، قوله إنه «لن يتم التسامح مع أي إساءة لاستخدام قوانين حرية الحركة داخل دول الاتحاد الأوروبي».

وأضاف: «نعمل بانتظام مع الشرطة والسلطات المحلية وغيرها من الوكالات المختصة لتحديد كيفية التعامل مع مواطني الاتحاد الأوروبي غير الملتزمين بالقواعد».

وتابع:«هناك قواعد جديدة تتبعها المملكة المتحدة، منذ يناير الماضي، تتيح لها منع أي مواطن من دول الاتحاد الأوروبي من الدخول مجددا للبلاد لمدة 12 شهراً في حال عدم التزامه بشروط وقواعد الإقامة في بريطانيا».