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بالصور.. الشرطة البريطانية تلاحق المتسولين الأوروبيين في شوارع لندن

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في إطار حملة ضد التسول وإساءة استخدام قوانين حرية التنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي، حاصرت الشرطة البريطانية بمساعدة موظفي مكاتب الهجرة في البلاد، الخميس، عدداً من المشردين والمتسولين الأوروبيين في شوارع شرق لندن، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ووزعت الشرطة على المشردين والمتسولين منشورات توضح قواعد حرية الانتقال داخل دول الاتحاد الأوروبي، وضرورة التزامهم بهذه القواعد، وإلا تعرضوا للاعتقال والترحيل.

Moving on: Rough sleepers staying in an underpass at Marble Arch pack up their belongings after being approached by immigration officers and police during Operation Encompass this morning

وتهدف هذه الخطوة إلى مكافحة ما وصفته الشرطة بـ«العواقب العدوانية» بعد ما تعرض له أصحاب المحلات والمواطنين والسياح في بعض مناطق شرق لندن لمضايقات من المتسولين والمشردين النائمين في الشوارع.

Women sleep in makeshift beds along shop fronts using blankets, cardboard boxes and plastic bags as bedding. They were among many rough sleepers 'processed' by authorities this morning

ووفقا للصحيفة، فإن أكثر المناطق اكتظاظا بالمشردين والمتسولين في لندن تتمثل في ماربل أرك، وكامدن، وكريدون، وإيسلنجتون، ولامبيث،و ساوث وورك.

Push chairs and trolleys filled with belongings are lined up against the wall of the underpass while people sleep rough under blankets moments before they are woken by immigration and police officers

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من اكتشاف زيادة عدد الأجانب، الذين انتقلوا إلى المملكة المتحدة بشكل كبير جدا، على الرغم من تعهد البريطانية، في وقت سابق، بالعمل على خفض معدلات الهجرة إلى البلاد.

According to quarterly statistics, a total of 560,000 immigrants arrived in the UK in the 12 months to March this year, while an estimated 317,000 people left

ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية، فإن هناك أكثر من 243 ألف شخصاً انتقلوا إلى بريطانيا، خلال 2013، ثم غادروا، بزيادة قدرها 86 ألف شخصاً عن 2012، من بينهم 44 ألفاً من دول الاتحاد الأوروبي وخاصة من رومانيا وبلغاريا.

The Office for National Statistics said 243,000 more people moved to the UK last year than departed ¿ an increase of 68,000 newcomers on the previous year

وحسب الإحصائيات الربع سنوية للمكتب نفسه، فإن هناك 560 ألف مهاجراً وصلوا إلى لندن خلال 12 شهراً الماضية، في حين غادر 317 ألف شخصاً.

David Cameron¿s long-standing promise to get tough by reducing net migration to ¿tens of thousands¿ a year suffered a humiliating blow yesterday with news that it rose by 40 per cent

كما أن إجمالي عدد القادمين إلى الاتحاد الأوروبي بلغ 214 ألف شخصا، لأول مرة منذ 3 سنوات، بينما زاد عدد المهاجرين إلى بريطانيا من خارج الاتحاد من 19 ألفاً إلى 265 ألف.

A female police officer stands guard as rough sleepers, camping out on makeshift beds next to a shop, are woken up and informed about the round-up operation

وأوضحت «ديلي ميل» أنه على الرغم من قدرة مكاتب الهجرة في لندن على ترحيل أي مواطن من الاتحاد الأوروبي لبلاده إذا لم يلتزم بحقوق معاهدة الاتحاد الأوربي، فإن زعماء مجلس مدينة ويستمنستر، أكدوا أنه من الضروري تشديد لوائح وقوانين الهجرة إلى بريطانيا.

Metropolitan Police Service Commander Alison Newcomb, who is leading the operation, has said begging would not be tolerated in the City of Westminster or any other borough

ونقلت الصحيفة البريطانية عن وزير الهجرة والأمن البريطاني، جميس بروكينشاير، قوله إنه «لن يتم التسامح مع أي إساءة لاستخدام قوانين حرية الحركة داخل دول الاتحاد الأوروبي».

Rough sleepers, including one with an accordion (left), keep warm under a duvet as they read leaflets handed out by immigration and police officers this morning

وأضاف: «نعمل بانتظام مع الشرطة والسلطات المحلية وغيرها من الوكالات المختصة لتحديد كيفية التعامل مع مواطني الاتحاد الأوروبي غير الملتزمين بالقواعد».

A female police officer speaks to two rough sleepers at an underpass near Marble Arch in London as part of the operation. Westminster City Council bosses have stressed that they go to 'great lengths' to support those in genuine need

وتابع:«هناك قواعد جديدة تتبعها المملكة المتحدة، منذ يناير الماضي، تتيح لها منع أي مواطن من دول الاتحاد الأوروبي من الدخول مجددا للبلاد لمدة 12 شهراً في حال عدم التزامه بشروط وقواعد الإقامة في بريطانيا».

Immigration and Security Minister James Brokenshire said the government was 'working with police, local authorities and other agencies to identify and deal with EU nationals who are not abiding by the rules'

European Union citizens accounted for 44,000 ¿ or two-thirds ¿ of the increase on newcomers to the UK last year, including a rise in arrivals from Romania and Bulgaria

The operation is aimed at combating the 'offensive consequences' caused by beggars harassing shopkeepers, local residents and tourists in hotspots such as Marble Arch (pictured) in London

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