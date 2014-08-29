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Pandora تطلق مجموعة Essence الجديدة

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Pandora تطلق مجموعة Essence الجديدة Pandora تطلق مجموعة Essence الجديدة

الجمعة 29-08-2014 15:26

أطلقت علامة "باندورا" Pandora تشكيلة جديدة من مجموعة "إيسينس" Essence لموسم خريف وشتاء 2014-2015، تتألف من 12 تعليقة رمزية تمثّل شخصية النساء في أرجاء العالم. وتتيح هذه المجموعة المتنوّعة فرصة التعبير عن الجوهر الذي تتميّز به كل امرأة. وتمثل كل قطعة من تشكيلة التعليقات الجديدة ضمن المجموعة، والمصاغة يدوياً من الذهب والفضّة والأحجار الكريمة، قيمة شخصية، وأكثر من ذلك فهي مرتبطة بشعور المرأة الفطري في التعبير عن الذات والشخصية. ويمكن ارتداء هذه التعليقات منفردة أو مجتمعة مع تعليقات التشكيلة الحالية ذات المغزى. ويعرض سوار المجموعة المصنوع من الفضة الاسترلينية، عدة طرق لعرض القيم الداخلية فضلاً عن مظهر متغيّر وفق المزاج والأسلوب.

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سيدتي