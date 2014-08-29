تومي هيلفيغر يعود إلى بارك أفنيو آرموري بأزياء ربيعية

يسر مجموعة "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfige الإعلان عن خططها لاستعراض مجموعتها من أزياء السيدات لربيع العام 2015 في بارك أفنيو آرموري خلال أسبوع نيويورك للأزياء يوم الاثنين 8 سبتمبر، في أول عرض للمصمم خلال شهر سبتمبر في الموقع.

فبعد تقديم مجموعة خريف 2014 المستوحاة من الطبيعة الأمريكية المدهشة في أجواء مفتوحة مستوحاة من الجبال الشاهقة، يقدم "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfige عرضه لأزياء شهر سبتمبر في بارك أفنيو آرموري للمرة الأولى.

يقوم البرنامج على فلسفة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والمساحات الرقمية لتجربة مميزة في عرض الأزياء، وهو برنامج تقدمه علامة "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfige للحاضرين لأول مرة First Timers. يجمع البرنامج الرقمي الجديد مجموعة متنوعة من الشخصيات المؤثرة في المجال الرقمي لتوثيق التجربة الفريدة التي تقوم على مشاهدة عرض أزياء للمرة الأولى. ويقوم المشاهدون بحضور العرض وتسجيل تجربتهم البصرية مع عرض "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfige للأزياء، مما يمكن متابعيهم من رؤية قطاع الأزياء من وجهة نظر جديدة وفريدة. سيتم بثّ التغطية الخاصة بتلك الشخصيات المؤثرة عبر مدوناتهم وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وتعزيزها من خلال القنوات الاجتماعية للعلامة وعبر النشرة المباشرة الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي The Conversation على موقع tommy.com.