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ملكة اسبانيا أم دوقة كامبريدج؟ اختاري الأكثر أناقة

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الجمعة 29-08-2014 16:51

تمتلك الملكات والأميرات أسلوباً خاصّاً في الموضة، يتميّز عن أسلوب باقي النساء، حيث يجب عليهنّ الظهور دائماً بملابس أنيقة، محتشمة ومواكبة للموضة، لكن من دون المبالغة، وبالتأكيد فاخرة. غير أنّ ملكات وأميرات اليوم لم يعدن يظهرن بإطلالات فخمة ورسميّة جدّاً، بل أصبحن أكثر معاصرة وأسلوبهنّ أكثر عمليّة وبساطة. ومن أكثر نساء العائلات المالكة أناقة، دوقة كامبريدج Kate Middleton، وملكة أسبانيا Letizia Ortiz. وقد اخترنا اليوم إطلالات رائعة للاثنتين، لتصوّتي لمن تعتقدين برأيك أنّها الأكثر أناقة ويعجبك أسلوبها في الموضة أكثر.
دوقة كامبريدج تمتلك أسلوباً يميل إلى الكلاسيكيّة، وإطلالاتها بسيطة وغير متكلّفة. وكثيراً ما واجهت النقد بسبب أنّها تختار ملابسها وأكسسواراتها من علامات تجاريّة عاديّة، وترتدي نفس الملابس لأكثر من مناسبة. تختار الألوان الهادئة والمحايدة، وتهوى تصميمات الدار الإنكليزي الشهير Alexander McQueen.
بينما ملكة أسبانيا، فهي تمتلك أسلوباً أكثر عصريّةً ومواكبةً للموضة، وخياراتها في الملابس فيها القليل من الجرأة، بالرغم من بساطتها، حيث من الممكن أن نراها في بليزر ذي تصميم مبتكر أو سروال من الجينز الضيّق، وهي لا تتردّد في اختيار الأحذية ذات الكعب العالي والأكسسوارات العصريّة.
شاهدي أجمل إطلالات الاثنتين هنا، واختاري بنفسك من تعتقدين أنّها صاحبة الأسلوب الأكثر جمالاً وتميّزاً.

 

 
Kate Middleton   Letizia Ortiz

 

 

 

 

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