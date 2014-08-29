بالصور.. خبراء المفرقعات يبطلون مفعول قنبلة يدوية بالقليوبية

نجح خبراء المفرقعات، بالإشتراك مع الاجهزة الأمنية بالقليوبية، في إبطال مفعول تفجير قنبلة يدوية عثر عليها أسفل كوبرى باسوس بجوار كابينة الكهرباء بالقناطر الخيرية،

وتم إخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بالواقعة، وعلي الفور إنتقلت قيادات وضباط المديرية وضباط مباحث المركز وخبراء قسم المفرقعات وتم عمل كردون أمنى لتأمين المارة.

وبالفحص تبين أن الجسم الغريب عبارة عن عبوه محلية الصنع مكونه من مجموعة مواسير بلاستيك، ملفوفه بلاصق أسود ومتصله بـ”تايمر”، وتم التعامل معها وإبطال مفعولها عن طريق طلقات ” أيفون ” وتبين خروج كميه كبيره من البارود وتم تعقيمها والتحفظ عليها بمعرفة خبراء المرفقعات، وتم تمشيط المكان بحثاً عن عبوات أخرى ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 5083 إدارى مركز القناطر الخيرية، لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.