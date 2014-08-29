الداخلية تضبط 11 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط 11 تاجر مواد مخدرة فى حملة أمنية .

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مديرأمن الدقهلية أخطارا من اللواء السعيد عمارة مديرالمباحث الجنائية بشن حملة لضبط المتجرين في المواد المخدرة وزارعيها ومتعاطيها خاصة بالطريق العام والمقاهي .

وأسفرت الحملة عن ضبط محمد عبدالرحيم السيد حسن أحمد – وشهرته محمد العزباني 22سنةعامل ومقيم حسن أبو عامر مركز بلقاس وله كارت معلومات تحت رقم 8325/13 – وبحوزته لفافة كبير الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو و محمد عبدالرازق علي عرفة – وشهرته / قلبظ 30سنة عاطل ومقيم شارع معسكر الجلاء – قسم أول المنصورة مسجل شقي خطر تحت فئة ب سرقات بالإكراه وبحوزته عدد 30 تذكرة هيروين ” قطعة صخرية خام وزنت حوالي 40 جرام .

وتم ضبط نبيل صلاح السعيد أحمد 33سنة قهوجي ومقيم بندر أجا وبحوزته عدد 20 قطعة حشيش وضبط أحمد السيد عقل 27سنة عاطل ومقيم منشية عاصم – مركز منيه النصر والمراقب في القضية رقم 12358 جنايات مركز منيه النصر لسنه 2005م خطف وهتك عرض وبحوزته عدد ” 10 ” لفافات ورقية متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر .

وتم ضبط الطيب رمضان السباعي إبراهيم 37سنة عامل ومقيم شها – مركز المنصورةوبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر و محمد إبراهيم الزناتي محمد 33سنة عاطل ومقيم منشأة عبدالرحمن – مركز دكرنس مدرج معلومات تحت رقم 10592/13 متنوع وبحوزته 23 ” لفافة ورقية متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر و أحمد حسن علي حسن كذلك 344سنة عاطل ومقيم دقادوس – بندر ميت غمر مسجل شقي خطر فئة ب فرض سيطرة وبحوزته ” 5 ” لفافة صغيرة الحجم لجوهر الهيروين المخدر .

وأسفرت الحملة أيضاً عن ضبط صابر فؤاد صابر حسن 36سنة عاطل ومقيم بندر نبروة وبحوزته ” 12 ” لفافة صغيرة الحجم لجوهر الهيروين المخدروعوض شعبان عبدالعاطي خطاب 20سنة عاطل ومقيم عزبة صقر – مركز السنبلاوين وله كارت معلومات جنائية متنوع وبحوزته لفافة ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وعلي فوزي أبوالرضا علي سلامة 24سنة عاطل ومقيم بندر الكردي وبحوزته 45 قرص لعقار تامول ووليد رفيق السيد المتولي الريس 33سنة عاطل ومقيم ليسا الجمالية – مركز الجمالية وبحوزته 3 ” لفافات ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو