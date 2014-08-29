“سناء سيف” تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام بعد رحيل والدها

قالت منى سيف، شقيقة الناشطين السياسيين علاء عبدالفتاح وسناء سيف والمحبوسين على ذمة قضية تظاهر بدون تصريح، إن شقيقتها سناء سيف بدأت إضراب مفتوح عن الطعام منذ أمس الخميس.

وأضافت منى فى تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»: «قرار الإضراب أخدته بعد زيارة بابا في المستشفى لما كان في غيبوبة لكن كانت منتظرة تحدد توقيت البدء, وقتها أدركت أكتر و أكتر حجم الظلم اللي بيتعرضله آلاف من المعتقلين و العائلات في صمت و بعيد عن تركيز و اهتمام أغلب الناس».

وأشارت منى إلى أن قرار شقيقتها سناء ببدء الإضراب جاء بسبب رحيل والدها وهى بعيدة عنه وحرمانها من صحبته فى أيامه الآخيرة.

وتابعت: « قدمنا امبارح بلاغ للنائب العام -١٧٥٠١ عرايض نائب عام، وتم تصديرة لمحامي عام جنوب بنها – أعلمناه باضرابها عن الطعام في سجن القناطر احتجاجا على قانون التظاهر المحبوسة هي و رفاقها و آلاف ظلم بموجبه».

وأضافت منى: «لما سناء اتقبض عليها و بابا راحلها التحقيق أول ماشافها قالها ” أنا مش جاي هنا كمحامي, أنا جاي اتباهى ببنتي” و لانها بنت أحمد سيف, و لأنها متعلمة منه سناء أكدت علينا أكتر من مرة انها مش عايزة الناس يتعاملوا معاها على انها حالة انسانية متفردة, و انها مش معنية فقط بخروجها و خروج علاء و رفاقهم, لكن بخروج كل الآلاف المحبوسين ظلم و انها هتكمل ضغط باضرابها من جوة السجن, او بفاعليات و تحركات احتجاجية ضاغطة – إن خرجت- من أجل حريتهم كلهم … الحرية لكل مظلوم نعرفه أو ما نعرفهوش».