شاكيرا تكشف جنس مولودها الثاني

سبق وكشفنا منذ شهر تقريباً عن أنّ النجمة العالمية Shakira تنتظر طفلها الثاني من حبيبها لاعب كرة القدم الإسباني Gerard Pique.

وكانت قد أعلنت الخبر في ذلك الوقت صديقة Shakira ، حيث لفتت حينها إلى أنّ الأخيرة اكتشفت حملها بعد مشاركتها في حفل اختتام فعاليات كأس العالم 2014 في البرازيل.

أمّا الآن، فالوضع أصبح مختلفاً، لأنّ المغنّية Shakira أعلنت هذا الخبر بنفسها للجمهور، كما كشفت جنس المولود حين قالت: It’s a Boy (إنّه صبّي).

يُشار إلى أنّ المغنية التي تتحدّر من أصول لبنانيّة، والتي قدّمت شكرها لكرة القدم، لأنها جمعتها بحبّ حياتها، كانت قد تعرّفت إلى Pique منذ 4 سنوات، حين شارك معها في فيديو كليب أغنية Waka Waka الخاصّة بالمونديال، وفي عام 2010 أنجبت منه طفلها الأول Milan.