إليسا للمصريين: بعد اللبنانيين أنتم الأفضل

الغردقة_ أحمد عاشور تصوير : سامح المنسي

على نسق الحفلات العالمية قدمت الفنانة إليسا حفلاً مبهراً في منطقة "سهل حشيش" في الغردقة أهم المناطق السياحية في الشرق الأوسط، وسط حضور الآلاف من جمهور النجمة، الذين حرصوا على حضور حفل نجمتهم المفضلة التي لم تزور مصر منذ أكثر من عامين ونصف.

تنظيم الحفل كان مميزاً، حيث تم تخصيص بوابة للفتيات وأخرى للشبان، وكان دخول الجمهور سلساً ولم تحدث أية مشاكل، وتراوحت أسعار التذاكر بين 250 "35 دولار" و 500 جنيه "70 دولار".

حضر الحفل محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله ومدير الأمن وأعضاء من هيئة تنشيط السياحة.

المسرح تم تنظيمه بشكل مبهر من حيث الإضاءة والتجهيزات، وصعدت إليسا إلى المسرح وهي تغني "حلوة يا بلدي" كتحية منها للجمهور المصري، كما حرصت على الإشادة به وقالت إنه أفضل جمهور وأفضل شعب بعد الشعب اللبناني.

كما حرصت إليسا أثناء الحفل على ممازحة جمهورها واستقصاء أذواقهم لمعرفة الأغاني التي يريدون سماعها، وطلبت منهم الاقتراب من المسرح كي تستطيع التفاعل معهم بصورة أكبر، حيث كان المنظمون حريصين على ترك مساحة واسعة خالية أمام المسرح.

قدمت إليسا عدداً كبيراً من أغنياتها القديمة، كما غنت من ألبومها الجديد وحرصت على معرفة رأي الجمهور بالألبوم وكانت ردود الفعل إيجابية وهو ما برز من خلال تفاعل الحاضرين مع الأغاني الجديدة.

وظلّت إليسا تتلقى الهدايا طوال الحفل من جمهورها، وغنّت أكثر من ساعة ونصف، وكانت حريصة على ارتداء ملابس كاجوال حتى تكون حركتها خفيفة على المسرح.

من ناحية أخرى حرصت قوات الامن على تأمين الحفل بشكل مشدد، كما حرصت على استمرار التأمين حتى خروج الجمهور بسلام.