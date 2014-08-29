تيم حسن كما لم تشاهده من قبل و"سيدتي نت" تنفرد بنشر الصّورة

حصلت "سيّدتي نت" على صورة حصريّة للنّجم السوري تيم حسن، والصّورة مسرّبة من كواليس فيلمه المصري الجديد "خطّة بديلة".

ويطل النّجم الوسيم في الصّورة الجديدة على جمهوره بـ "لوك جديد"، حيث يظهر بـ "سكسوكة" لأوّل مرّة، ويظهر بـ "بدلة" رسميّة أنيقة جدّاً كما اعتاد جمهوره أن يراه.

وقال تيم في تصريح سريع إنّه "أنهى تصوير مشاهده في فيلم "خطّة بديلة"، فيما يقضي إجازته في الوقت الحالي".

الفيلم المصري "خطة بديلة" من تأليف محمد علّام وإخراج أحمد عبد الباسط، ووينتمي الفيلم لدراما المغامرة والإثارة، ومن المتوقع أن يُعرض في عيد الأضحى القادم.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب حسن كل من خالد النبوي، عزت أبو عوف، وفريال يوسف، وأمينة خليل.