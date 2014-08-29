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براد بيت يتباهى بخاتم زواجه

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براد بيت يتباهى بخاتم زواجه براد بيت يتباهى بخاتم زواجه

الجمعة 29-08-2014 15:06

يبدو أنّ زفاف ثنائيّ هوليوود الأشهر Brad Pitt وAngelina Jolie لم يتبعه شهر عسل، فبعد أيّام فقط من الزواج، حضر Brad جلسة تصوير خاصّة بفيلمه "Fury" في متحف "The Tank" في "دورسيت".

وقد التقط العديد من الصور للنجم أثناء تأدية بعض المشاهد، حيث بدا فخوراً جداً بإظهار خاتم الزفاف، الذي يرمز إلى زواجه بالنجمة Angelina، في أوّل ظهور علنيّ بعد زواجهما.

يُذكر أنّ Brad Pitt و Angelina Jolie قد تزوّجا يوم السبت المنصرم في Chateau Miraval في منطقة "نيس" الفرنسيّة، في حفل صغير، حضره أولادهما الستة والعائلة، إضافة إلى بعض الأصدقاء المقرّبين.

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