ماذا قدّم النجوم العرب في المزاد العلني لدعم غزة؟

استغلّ نجوم باخرة "stars on board" رحلتهم البحرية بالوقوف وقفة تضامنيّة مع غزة، من خلال مشاركتهم في مزاد علني، تحت عنوان "المزاد الكبير"، تمّ خلاله جمع حوالى 340 ألف دولار أمريكي. النجوم الذين أبحروا على متن باخرة النجوم، برفقة المتعهّد يوسف حرب، لإحياء عدة حفلات غنائيّة، قدّموا للمزاد أغراضاً شخصيّة، عاد ريعها لدعم غزّة.

وقد باع كلّ من عاصي الحلاني وصابر الرباعي ووائل جسار عوداً موقّعاً بأسمائهم، فيما تبرّعت الفنانة يارا بفستان وقبّعة، فيما رسم كاظم الساهر عيناً بخط يده.

أمّا نانسي عجرم فقدّمت فستاناً، كانت ارتدته في كليب سابق لها.

حفل المزاد الذي قدّمته الإعلامية لجين عمران والإعلامي جميل ضاهر، سبقه بالأمس حفل للفنانة نانسي عجرم تكلّل بالنجاح الكبير.

وبعد انتهاء حفل المزاد، اجتمع النجوم داخل صالة "vip"، في الطابق الـ14 من الباخرة، حيث اتّسمت جلستهم بالودّ والمرح في صورة لم نرَهم فيها من قبل.