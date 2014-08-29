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جورج كلوني أوّل المهنئين بزواج براد بيت وأنجلينا جولي

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جورج كلوني أوّل المهنئين بزواج براد بيت وأنجلينا جولي جورج كلوني أوّل المهنئين بزواج براد بيت وأنجلينا جولي

الجمعة 29-08-2014 16:14

برغم أنّ النجمة العالمية Angelina Jolie توقّعت منذ أشهر أن يسبقها وخطيبَها Brad إلى الزواج الممثلُ العالمي George Clooney بزواجه من خطيبته أمل علم الدين، إلا أنّ زواجهما المفاجئ غيّر المعادلة، وجعل من George أوّل مهنّئي الثنائي بزواجهما.

وقال العازب السابق، عبر مجلّة "People" الأمريكية: "كم أنّ الأمر رائع! أشعر بالسعادة البالغة من أجل Brad و Angelina وعائلتهما كلّها". لكن Clooney لم يوضح ما إذا كان ضمن المدعوين إلى الزفاف، في ظلّ علاقة صداقة قويّة تربطه بالنجم Brad Pitt.

من جهة ثانية، تهرّبGeorge من الإجابة عن الأسئلة المتعلّقة بموعد زفافه من المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين، المتوقّع أن يجري في أيلول المقبل.

يُذكر أنّ سفيرة الأمم المتّحدة للنوايا الحسنة، Angelina Jolie، ارتدت فستاناً تقليدياً طويلاً، أبيض اللون، خلال زفافها، الذي عقد يوم السبت المنصرم في فرنسا، كما حرصت على ارتداء قلادة أعطتها لها والدتها‎، عليها صورة الأخيرة.

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سيدتي