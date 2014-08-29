النيابة تحقق مع 50 عضو بـ”الوايت نايتس” فى أحداث شغب شبرا

تباشر نيابة حوادث شمال القاهرة، بإشراف المستشار وائل حسين المحامي العام الأول للنيابات، التحقيق مع 50 متهم من أعضاء الوايت نايتس فى أحداث الشغب التى وقعت أمس فى منطقة شبرا بين ألتراس زملكاوى المعروف بالوايت نايتس وقوات الشرطة، والتى أصيب خلالها 48 من الألتراس، و4 من قوات الشرطة.

ويواجه المتهمين، تهم التجمهر وقطع الطريق والتظاهر بدون تصريح وحيازة اسلحة نارية وبيضاء والتعدي علي الممتلكات العامة، بالإضافة إلي التعدي علي الشرطة أثناء تادية عملها.

وتجمع عدد من أهالى المقبوض عليهم، أمام اللواء على الدمرداش، مدير أمن القاهرة، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، بعد ان وصل عدد المقبوض عليهم لاكثر من مائة ، وقامت مديرة الامن باطلاق صراح اكثر من 50 موطن من المقبوض عليهم بعد ان تاكدت عدم تورطهم في الاحداث ، بينما احالت 50 متهما الي النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية الازمة معهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،قد القت القبض على عدد من أعضاء ألتراس نادى الزمالك “وايت نايتس”، أمس الخميس، عقب اشتباكات عنيفة بين الـ”وايت نايتس” ورجال الأمن المركزى، المكلفين بتأمين دوران شبرا لمنع مرور المسيرة التى خرجت بصورة غير قانونية، ولم تحصل على تصريح رسمى من وزارة الداخلية. وهاجم أعضاء ألتراس نادى الزمالك “وايت نايتس”، قوات الأمن لدى اعتراض طريقهم بالشماريخ، وحاولوا قطع الطريق أمام محطة مترو الخلفاوى، إلا أن القوات ردت بإطلاق قنابل الغاز لتفريقهم، ودارت الاشتباكات بصورة عنيفة لمدة لا تقل عن ساعتين. ونجحت قوات الأمن، فى تفريقهم عقب الاشتباكات الدامية التى أوقعت مصابين من الجانبين بكدمات وجروح

انتقل اللواء على الدمرداش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، على الفور إلى موقع الاشتباكات، وشدد على القوات بالصمود والردع للمسيرة بكل قوة وحسم، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت فى السيطرة على الاشتباكات، وفرق المتجمهرين بالمنطقة. كانت مسيرة لأعضاء ألتراس نادى الزمالك “وايت نايتس”، خرجت من الشوارع الجانبية من دوران شبرا للتوجه إلى مكتب النائب العام، من أجل المطالبة بالإفراج عن 11 عضوًا من زملائهم، المقبوض عليهم الأسبوع الماضى، لاتهامهم بمحاولة اغتيال رئيس الزمالك.