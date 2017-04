الحارس رقم 1 في مصر.. مدرب الحضري يختار إكرامي

عصام الحضري Vs أحمد الشناوي Vs شريف إكرامي Vs أمير عبد الحميد؟ من يحرس مرمى منتخب مصر في مواجهتي السنغال وتونس؟

FilGoal.com سأل مدربين حراس المرمى في أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي حول من يحرس شباك الفراعنة، وننشر اختياراتهم تباعا.

سيد جاد مدرب حراس مرمى الإسماعيلي يقول: "الأحق لحراسة مرمى مصر أمام السنغال وتونس هو شريف إكرامي لأنه مازال يشارك باستمرار".

وأضاف "إكرامي هو أخر من لعب مع الأهلي، وبالتالي يمتلك حساسية المباريات وهو العنصر الأهم في الاختيار".

وتابع سيد جاد "إن كان الاختيارات بالخبرة، إذن فالحضري هو من يحرس المرمى، هو رجل ملتزم في التدريب أكثر من أي شاب، ولكن ليس بالتدريب أو الخبرة فقط.. الأهم حساسية المباريات".