غداً.. قرعة علنية لتسليم أماكن الباعة الجائلين بسوق النصر بشبين الكوم

أعلن الدكتور أحمد شيرين فوزي، محافظ المنوفية، أنه سيجري غداً السبت، قرعة علنية لتسليم وحدات سوق النصر الجديد للباعة الجائلين الذين تم إجلائهم من شارع عمر أفندى الشارع التجاري الأكبر بشبين الكوم.

وأضاف المحافظ – فى تصريحات صحفية – أن القرعة ستتم بشفافية أمام جميع الباعة لعدم الاعتراض على أرقام الوحدات بعد تسجيل أسماء الباعة الجائلين ببطاقاتهم ومحاضر الإشغالات فقط دون دفع أي مقابل أو إجراءات أخرى مشيرا إلى أنه تم مراعاة الظروف الاجتماعية للباعة بتوفير أماكن لهم بديلة بسوق حضاري بعد تمهيده وتطوير الطرق المؤدية إليه بدون دفع أي رسوم .

وأكد المحافظ أنه أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بعمل الأسواق المجمعة والتي ستتم بجميع مراكز المحافظة بعد أن تم القضاء على الإشغالات الفترة الماضية وتم تنفيذ سوق شبين الكوم وآخر بالباجور وجاري العمل الآن بسوق بركة السبع وباقي المراكز توفر أراضي الآن لنفس الغرض.

ووجه المحافظ الشكر للواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية نظرا لتعاونه من اللحظة الأولى معه لتحقيق الأمن وانضباط الشارع وخطة الإزالات والإشغالات التي تأخرت بعض الوقت على حد قوله وفقاً للظروف التي مرت بها البلاد الفترة السابقة.