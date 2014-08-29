ضبط عاطل يقوم بالإتجار فى الأسلحة النارية بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط عاطل يقوم بالاتجارفى الأسلحة النارية بالدقهلية.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة، مدير المباحث الجنائية بورود معلومات لضباط مباحث قسم أول المنصورة تفيد محمد ممدوح مصطفي المرشدى 36 سنة عاطل ومقيم سندوب – قسم أول المنصورة ، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد الاتجار فيها وتوزيعها علي عملائه من ذوي النشاط الإجرامي لاستخدامها في أعمالهم ونفاذاً لإذن النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط مباحث القسم علي رأس قوة من الشرطة السريين وتمكنوا من ضبط المذكور وبحوزته 3 سلاح ناري [ 2 فرد خرطوش + 5 طلقة خرطوش / طبنجة حلوان عيار 9 مم + 3 طلقة من ذات العيار] ومبلغ مالي 250 جنيه وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار والمبلغ حصيلة تجارته الغير مشروعة.