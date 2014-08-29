أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية/فريدة الشوباشي : ترامب يدرك ان الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى -
أزمة «نادي القرن»| شادي وجماهير الأهلي يسخرون.. والزمالك يلتزم الصمت -
أزمة بين البدري وأيوب بسبب اختراق الحظر الإعلامي -
تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصرع طالبة غرقًا أثناء غسل الأواني بنهر النيل بالمنوفية‎

Google+ Print
مصرع طالبة غرقًا أثناء غسل الأواني بنهر النيل بالمنوفية‎ مصرع طالبة غرقًا أثناء غسل الأواني بنهر النيل بالمنوفية‎

أرشيفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالمنوفية من انتشال جثة طالبة بالصف الثالث الإعدادى لقيت مصرعها غرقًا بنهر النيل شبين الكوم أمام قرية القرنين ؛ تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .
> تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية اخطارًا من رئيس مباحث الباجور يفيد بانتشال جثة “أسماء محمد عبد المنعم” 15 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادى من بحر شبين الكوم أمام قرية القرنين التابعة للمركز ؛ وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة .
> وبسؤال والدها قرر انه اثناء قيام نجلته بتنظيف أوانى الطهى على جسر بحر شبين المار من أمام القرية انزلقت قدمها وسقطت به وجرفها التيار وتوفيت غرقًا ونفى الشبهه الجنائية ؛ تم تحرير محضر رقم 4677 إدارى مركز الباجور لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا