مصرع طالبة غرقًا أثناء غسل الأواني بنهر النيل بالمنوفية‎

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالمنوفية من انتشال جثة طالبة بالصف الثالث الإعدادى لقيت مصرعها غرقًا بنهر النيل شبين الكوم أمام قرية القرنين ؛ تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .

> تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية اخطارًا من رئيس مباحث الباجور يفيد بانتشال جثة “أسماء محمد عبد المنعم” 15 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادى من بحر شبين الكوم أمام قرية القرنين التابعة للمركز ؛ وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة .

> وبسؤال والدها قرر انه اثناء قيام نجلته بتنظيف أوانى الطهى على جسر بحر شبين المار من أمام القرية انزلقت قدمها وسقطت به وجرفها التيار وتوفيت غرقًا ونفى الشبهه الجنائية ؛ تم تحرير محضر رقم 4677 إدارى مركز الباجور لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .