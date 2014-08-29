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محافظ المنوفية يجتمع بشركة “الفطيم “لإنشاء أول فرع لكارفور بشبين الكوم

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محافظ المنوفية يجتمع بشركة “الفطيم “لإنشاء أول فرع لكارفور بشبين الكوم محافظ المنوفية يجتمع بشركة “الفطيم “لإنشاء أول فرع لكارفور بشبين الكوم

الدكتور أحمد فوزي محافظ المنوفية

عقد الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية اجتماعًا مع ممثلي شركة الفطيم العالمية والمالكة لمجموعة محلات كارفور الشهيرة لإنشاء أول فرع لمول كارفور بمحافظة المنوفية بمدينة شبين الكوم .

وأكد محافظ المنوفية أن شركة “الفطيم” فضلت الموقع المختار بمدينة شبين الكوم عن اى موقع آخر بطريق - الإسكندرية الزراعي بمركز بركة السبع.
> وأضاف المحافظ أنه يسعى لإقامة عدة مشروعات استثمارية ضخمة لخدمة أهالى المحافظة وتوفير احتياجاته دون العناء والسفر لمحافظات أخرى إضافة إلى خلق فرص عمل لأبناء المنوفية للحد من هجرتهم بحثاً عن العمل بمحافظات نائية .

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