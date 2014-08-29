أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية/فريدة الشوباشي : ترامب يدرك ان الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى -
أزمة «نادي القرن»| شادي وجماهير الأهلي يسخرون.. والزمالك يلتزم الصمت -
أزمة بين البدري وأيوب بسبب اختراق الحظر الإعلامي -
تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بلان: سنحاول الحصول على نقطة من برشلونة

Google+ Print
بلان: سنحاول الحصول على نقطة من برشلونة بلان: سنحاول الحصول على نقطة من برشلونة

(إفي): اعترف لوران بلان مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بأنه سيحاول الحصول ولو على نقطة خلال مواجهتي برشلونة الإسباني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت القرعة بي إس جي والبرسا في المجموعة السادسة، والتي تضم ايضا أياكس الهولندي وأبويل نيقوسيا القبرصي.

وعلّق بلان على القرعة قائلا "برشلونة لا يحتاج للتعريف، إنه أحد أفضل فرق أوروبا، سنحاول أن ننتزع منه نقطة، يجب أن نجتهد لذلك".

وحذر من خطورة أياكس، مشيرا الى أن الفريق الهولندي "يزخر بعناصر شابة ومتميزة، ينافسون في التشامبيونز منذ سنوات، ولا يمكن الاطمئنان لمواجهتهم".

وأضاف مدرب منتخب فرنسا السابق "أياكس لديه مدرسة رائعة، خريجيها يتألقون في مختلف أنحاء القارة".

كما أشار الى أن "أبويل معتاد على اللعب في بطولات أوروبا، ومجبر دائما على القتال من أجل الفوز بنقاط".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع