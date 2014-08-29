بلان: سنحاول الحصول على نقطة من برشلونة

(إفي): اعترف لوران بلان مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بأنه سيحاول الحصول ولو على نقطة خلال مواجهتي برشلونة الإسباني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت القرعة بي إس جي والبرسا في المجموعة السادسة، والتي تضم ايضا أياكس الهولندي وأبويل نيقوسيا القبرصي.

وعلّق بلان على القرعة قائلا "برشلونة لا يحتاج للتعريف، إنه أحد أفضل فرق أوروبا، سنحاول أن ننتزع منه نقطة، يجب أن نجتهد لذلك".

وحذر من خطورة أياكس، مشيرا الى أن الفريق الهولندي "يزخر بعناصر شابة ومتميزة، ينافسون في التشامبيونز منذ سنوات، ولا يمكن الاطمئنان لمواجهتهم".

وأضاف مدرب منتخب فرنسا السابق "أياكس لديه مدرسة رائعة، خريجيها يتألقون في مختلف أنحاء القارة".

كما أشار الى أن "أبويل معتاد على اللعب في بطولات أوروبا، ومجبر دائما على القتال من أجل الفوز بنقاط".