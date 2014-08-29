7 أفكار من جُمانة أبو فاضل لتزيين الممرّات

قد تهملين الممرّات في بيتك، على الرغم من أنها تشكّل صلة الوصل بين غرف النوم أو غرفة المعيشة والصالون، اعتقاداً منك بأن لا أهميّة لها، لأنّ وظيفتها تقتصر على المرور بها لثوانٍ حتى تصلي إلى غرفتك.ولكنّ الممرات هي ـ في الواقع ـ الرابط بين أجزاء البيت، ولا بدّ لك من استغلال وظيفتها من الناحيتين العمليّة والجماليّة، بمساعدة مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل، وفق التالي:



- امتنعي عن وضع قطع الأثاث في أحد الممرّات، لأنّ البساطة هي سمتها المطلقة.

- تجنّبي طلاء جدرانها بألوان داكنة، أو استعمال ورق الجدران لها.ويُفضّل اعتماد الألوان الحياديّة، كالأبيض، لإضفاء المزيد من الاتساع.

- ضعي خزانةً على جانب واحد من الممرّ لتخزين البياضات في داخلها.وإذا كان الممرّ واسعاً، بعرض بحدود المترين، فيمكنك وضع "كونسول" من الخشب، مع مجموعة من اللوحات الأنيقة.

- احرصي على تزيين أحد الجدران بالمرايا، لأنّها تمنحك شعوراً بالاتّساع، خصوصاً إذا كان الممرّ ضيّقاً.وزيّني الجدار الآخر بصور العائلة الفوتوغرافية المحاطة بإطار أنيق، أو بمجموعة من اللوحات الراقية، وتفادي وضع مرآتين مقابل بعضهما البعض، حتى لا يتشتّت نظرك!

- امتنعي عن وضع سجّادة طويلة على الأرضيّة، لكونها توحي بطراز البيوت القديمة؛ لذا، يُنصح بالاستعاضة عنها بأرضيّة "الباركيه" بلون بنيّ فاتح.

- ثبّتي وحدات الإضاءة في الأرض، من أجل تسليط إنارتها بصورة جذّابة على الصور المعلّقة على الحائط.ووزّعيها بشكل مزدوج وبطريقة ذكيّة، مع إمكانيّة إضافة الإنارة المخفيّة، إذا تراوح عرض الممرّ ما بين 150 و200 متر.

- تجنّبي تزيين الممرّ بالنباتات، لكونها تحتاج إلى مصدر للضوء الطبيعي، الذي يغيب في الممر المفتقر إلى النوافذ والشرفات.

للتواصل مع مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل: [email protected]

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