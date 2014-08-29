الكهرباء: الفارق المتوقع اليوم بين الإنتاج والمتاح 850 ميجاوات

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن عدد ساعات زيادة الاستهلاك أمس الخميس تراجع إلى 30ر1 ساعة ، وتوقع أن يبلغ الفارق بين الإنتاج والمتاح اليوم 850 ميجاوات مقابل 1575 ميجاوات كعجز في الإنتاج أمس الخميس منها 1400 ميجاوات أحمال مفصولة و175 ميجاوات تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
وأوضح المرصد، في نشرته اليوم الجمعة، أن مدة زيادة الاستهلاك عن الإنتاج أمس الخميس كانت من السابعة و 40 دقيقة إلى التاسعة و10 دقائق مساء، مع ارتفاع الاستخدام لمدة حوالي 45 دقيقة من التاسعة و 10 دقائق مساء.
ولفت المرصد إلى أن الحمل الأقصى الصباحي المتوقع اليوم يبلغ 22150 ميجاوات، بينما بلغ أقصى حمل أمس 26300 ميجاوات الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 20185 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر باللون الأخضر منذ منتصف الليل وبداية حتى ال12 و 30 دقيقة بعد ظهر اليوم.
يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة فى تزايد ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، أما اللون الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.
وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين الصناعيين بالتنسيق معهم، وفي فترة “زيادة الاستخدام عن الإنتاج” يتم تخفيض الأحمال بالتناوب بين المشتركين ولا يتم التخفيض بأكثر من ساعة عن نفس المشترك في المرة الواحدة.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.
/أ ش أ/