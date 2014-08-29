الكهرباء: الفارق المتوقع اليوم بين الإنتاج والمتاح 850 ميجاوات

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المستهلك أن عدد ساعات زيادة الاستهلاك أمس الخميس تراجع إلى 30ر1 ساعة ‏، وتوقع أن يبلغ الفارق بين الإنتاج والمتاح اليوم 850 ميجاوات مقابل 1575 ميجاوات ‏كعجز في الإنتاج أمس الخميس منها 1400 ‏ميجاوات أحمال مفصولة و175 ‏‏ميجاوات ‏‏تخفيض ‏‏أحمال بالتنسيق ‏‏مع المشتركين.‏

‏وأوضح المرصد، في نشرته اليوم الجمعة، أن مدة زيادة الاستهلاك عن الإنتاج أمس الخميس ‏كانت من السابعة و 40 دقيقة إلى التاسعة و10 دقائق مساء، مع ارتفاع الاستخدام لمدة ‏حوالي 45 دقيقة من التاسعة و 10 دقائق مساء.‏

ولفت المرصد إلى أن الحمل الأقصى الصباحي المتوقع اليوم يبلغ 22150 ميجاوات، بينما ‏بلغ أقصى حمل أمس 26300 ميجاوات الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 20185 ميجاوات. ‏‎‏

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر باللون الأخضر منذ منتصف الليل ‏‏‏وبداية حتى ال12 و 30 دقيقة بعد ظهر اليوم.‏

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر ‏للمواطنين ‏‏على تعاونهم في ‏ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار ‏الذي يفيد بأن ‏‏استهلاك الشبكة فى تزايد ‏ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، ‏أما اللون ‏‏الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد ‏الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية ‏اللازمة.‏

وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الصناعيين بالتنسيق ‏معهم، وفي ‏‏فترة “زيادة الاستخدام عن الإنتاج” يتم تخفيض الأحمال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بالتناوب بين المشتركين ولا يتم ‏التخفيض بأكثر من ساعة عن ‏‏نفس المشترك في المرة الواحدة.‏‎‏

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الاستخدام الأمثل ‏لموارد ‏‏‏‏الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.‏‎‏

/أ ش أ/