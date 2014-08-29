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اشتباكات بالأيدي بين طبيب ومدير مستشفي الفرافرة المركزي بالوادي الجديد‎

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اشتباكات بالأيدي بين طبيب ومدير مستشفي الفرافرة المركزي بالوادي الجديد‎ اشتباكات بالأيدي بين طبيب ومدير مستشفي الفرافرة المركزي بالوادي الجديد‎

اللواء نبيل العشري

وقعت اشتباكات بالأيدى بين طبيب باطنية ومدير مستشفي الفرافرة المركزي بالوادي الجديد‎ نتج عنها إصابة الطبيبين.

تلقي اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادى الجديد، بلاغاً يفيد بإصابة طبيبين بمستشفي الفرافرة المركزي في مشاجرة بينهما، حيث كشف محضر الواقعة ورود تقرير طبي من مستشفي الفرافرة المركزي خاص بإصابة مدير مستشفي الفرافرة المركزي عن إصابته بكسر وجرح في الأنف وحجزه بالمستشفي لتلقي العلاج وتبين قيام ” ط . ع ” 37 سنة طبيب باطنة بضرب ص . م ” 59 سنة مدير مستشفي الفرافرة المركزي والتعدي عليه وإصابته بجرح وكسر في عظمة الأنف بسبب قيامه بتحرير مذكرة تفيد تأخير زوجة الطبيب عن العمل وهي طبيبة مقيمة بذات المستشفي، بينما انكر الطبيب الواقعة واتهم مدير المستشفي بالتعدي عليه بالضرب وإصابته بجرح قطعي في الشفة السفلي وسحجة بالساعد الأيمن بينما تضمنت أقوال ” ه . ت . م ” فني أشعة بالمستشفي صحة أقوال مدير المستشفي .

وتحرر المحضر رقم 1290 جنح قسم شرطة الفرافرة لسنة 2014 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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