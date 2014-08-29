البورصة تربح 4.5 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الحالي..وارتفاع جماعي في مؤشراتها

ربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي 4.5 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة 524 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي، وذلك بارتفاع عن الأسبوع الماضي قدره 1%.

وذكر تقرير البورصة الأسبوعي – الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه – أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعات جماعية، حيث ارتفع مؤشر (إيجي إكس 30) خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 9.435 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 0.66%، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر (إيجي إكس 70) ارتفاعا بنحو 0.98% مغلقا عند مستوى 659 نقطة، أما مؤشر (إيجي إكس 100) فسجل ارتفاعا بنحو 0.29% مغلقا عند مستوى 1.169 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر (إيجي إكس 20) فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.6% مغلقا عند مستوى 11.325 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 5.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 752 مليون ورقة منفذة على 129 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 959 مليون ورقة منفذة على 160 ألف عملية خلال الأسبوع الجاري.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 10.4 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 2.7 مليون ورقة منفذة على 1.327 عملية خلال الأسبوع.

وقد استحوذت الأسهم على 63.06 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 36.94 % خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.77% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 7.86% والعرب على 3.37 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 23.74 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 9.23 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 1.621.74 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 2.297.09 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 54.07 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.93%، وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 97.44 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 1.951 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 1.942 ألف سند تقريبا.

أ ش أ