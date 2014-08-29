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نيابة الخانكة تحبس 3 أمناء شرطة متهمين بالتمثيل بجثة متهم

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نيابة الخانكة تحبس 3 أمناء شرطة متهمين بالتمثيل بجثة متهم نيابة الخانكة تحبس 3 أمناء شرطة متهمين بالتمثيل بجثة متهم

أرشيفية

قررت نيابة الخانكة  برئاسة محمود سعيد مدير النيابة  حبس 3 أمناء شرطه متهمين بالتمثيل بجثة أحد المتهمين، داخل مشرحة مستشفى الخانكه العام 15 يومًاعلى ذمة التحقيقات.
> ووجهت النيابة للمتهمين وهم  ”وليد عصام جبريل” و ” عبد العزيز محمد حامد” أمينى شرطة بقسم الخانكة و” عبد الناصر أحمد ” مخبر سرى بمركز الشرطة ، تهمة العبث فى جثة أحد المتهمين ويدعى “محمود سلطان على ” والتمثيل بها.
> كما قررت النيابة استدعاء عامل المشرحه ، والطبيب القائم بأعمال التشريح ، وقرر إرسال الفيديو إلى المعمل الجنائى لفحصه ، وإعداد تقرير بشأنه.

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