نيابة الخانكة تحبس 3 أمناء شرطة متهمين بالتمثيل بجثة متهم

قررت نيابة الخانكة برئاسة محمود سعيد مدير النيابة حبس 3 أمناء شرطه متهمين بالتمثيل بجثة أحد المتهمين، داخل مشرحة مستشفى الخانكه العام 15 يومًاعلى ذمة التحقيقات.

> ووجهت النيابة للمتهمين وهم ”وليد عصام جبريل” و ” عبد العزيز محمد حامد” أمينى شرطة بقسم الخانكة و” عبد الناصر أحمد ” مخبر سرى بمركز الشرطة ، تهمة العبث فى جثة أحد المتهمين ويدعى “محمود سلطان على ” والتمثيل بها.

> كما قررت النيابة استدعاء عامل المشرحه ، والطبيب القائم بأعمال التشريح ، وقرر إرسال الفيديو إلى المعمل الجنائى لفحصه ، وإعداد تقرير بشأنه.