اعتني بشعرك أثناء حملك 12 نصيحة تفيدك

أضيفي إلى ذلك مرحلة حملك والفيتامينات التي يأخذها جنينك من جسمك، خبير العناية بالشعر البريطاني «جيمس ديفيس»، مؤسس علامة «هيرا» يمدك بنصائح خصك بها كقارئة لـ«سيدتي وطفلك».

برأي جيمس أن النساء الحوامل، خصيصاً اللواتي يقمن في منطقة الشرق الأوسط، بحاجة لمساعدتهن على تأمين حماية للشعر في هذه الظروف المناخية القاسية، وإليك أبرزها:

- تتبعين عاداتك اليومية بالتأكيد، هنا أنصحك باستخدام شامبو ومُنعم للشعر خالٍ من مادة السلفات؛ ما يترك مجالاً لشعرك للاحتفاظ بزيوته الطبيعية.

- احرصي على رش الشعر بمادة واقية من الحرارة قبل تجفيفه، واستخدام منتج خفيف بعد التجفيف؛ لتأمين الحماية على مدار اليوم.

- لا تنسي أن مجفف الشعر مزود بدرجة للبرودة أيضاً، أكثري من الاعتماد عليها بدلاً من تجفيف كامل الشعر بالاعتماد على الحرارة.

- بعد تجفيفك لجذور الشعر، قومي بلف كل خصلة من الشعر على فرشاة مستديرة، وسلطي عليها الهواء البارد؛ لتتخذ التسريحة المطلوبة، وبهذا تحمين ساق الشعرة.

- إذا كنتِ من السيدات العاملات، فإن شعرك عرضة للجفاف أكثر؛ بسبب تعرضه المتواصل لأجهزة التكييف التي تعمل على سحب رطوبة الشعر. لاحظي كيف تفقد معظم السيدات اللاتي يقضين نهارهن في المكتب الشعر في المنطقة القريبة من الوجه؛ بسبب تأثير أجهزة التكييف. استخدمي المنتجات التي تمنح شعرك الرطوبة لفترات أطول، خلال ساعات العمل مثل منتج «هيرا» لحماية الشعر، الذي يحتوي على خلاصة أزهار دوار الشمس وخلاصة ثمار الزيتون، حيث يقوم بترطيب الشعر، ويمنحه عطراً في الوقت ذاته.

- إذا كان شعركِ ينسدل إلى ما دون كتفيكِ وترغبين بالمحافظة على طوله بشكل صحي، فقصيه وهو رطب؛ للحصول على الشكل العام المطلوب.

- إذا كنتِ تستخدمين وصلات الشعر، فتذكري أن الإكثار من غسل الشعر ينقص من عمر هذه الوصلات. يمكنك الاستعاضة بمنتج يعيد الحيوية لشعرك دون الحاجة لغسله كل مرة.

- احرصي في نهاية فصل الصيف على استخدام منتجات لترطيب ساق ونهايات شعرك حتى وإن كانت جذور الشعر تبدو صحية، فالنهايات أكثر عرضة للجفاف من جذر الشعرة.

- لا داعي لترطيب الجذور، فالشعر يقوم بإفراز زيوت طبيعية تمتد إلى ساق الشعرة، حتى مسافة 2 إنش إلى ما بعد فروة الرأس. فإضافة الزيوت أو المنعّم على هذا الجزء يجعل الشعر يبدو دهنياً وثقيل الوزن.

- هل تعلمين أن الشعر أيضاً له عطور خاصة به؟ دلكي شعرك بعطره الخاص، تابعي أخبار العناية بالشعر باستمرار لمواكبة كل ما هو جديد حول صحة وجمال الشعر.

- الوقاية خير من العلاج دائماً! لا تنتظري إلى أن تقوم الأشعة فوق البنفسجية بتجفيف شعرك، وإلحاق الضرر بلونه ولمعانه.

- تذكري وضع أحد منتجات العناية بالشعر في حقيبتك، ورشه على شعرك عدة مرات خلال ساعات النهار؛ ليؤمن له الحماية.