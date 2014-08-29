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وزير الداخلية اللبناني: الوضع في عرسال أصبح قنبلة موقوتة

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أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن الوضع في بلدة عرسال التي يتواجد المسلحون على أطرافها أصبح قنبلة موقوتة جاهزة دائما للانفجار.

وقال المشنوق، في تصريح صحفي عقب لقائه بالعماد ميشال عون زعيم التيار الوطني الحر، إننا بحثنا في أزمة عرسال، مؤكدا أن «موضوع عرسال لم ينته حتى الساعة»، ومشددا على أن «ملف العسكريين الرهائن أمانة في أعناق كل اللبنانيين».

وأضاف «أنه جرى البحث في تفعيل عمل مجلس النواب اللبناني لبحث القضايا الرئيسية، واتفقنا على مزيد من التشاور والتنسيق في موضوع عرسال تحديدا، والذي يحتاج إلى توافق القوى السياسية على عدد من التوجهات، وهذا الموضوع قنبلة موقوتة جاهزة دائما للانفجار، ولابد من وضع جدولة لنزوح السوري إلى لبنان لتخفيف آثاره السياسية والاقتصادية والأمنية»، وأوضح أن «ملف الرئاسة اللبنانية لم يتم بحثه لأنه يحتاج إلى جلسة خاصة».

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