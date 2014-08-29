«كي مون» يندد بـ«مجازر داعش» بحق المدنين في شمال العراق

ندد الأمين العام للامم المتحدة، بان كي مون، بـ«المجازر بحق المدنيين» التي يرتكبها جهاديو «داعش» في شمال العراق.

وقال بان كي مون، خلال المؤتمر السادس لتحالف الحضارات الذي تنظمه الأمم المتحدة في جزيرة بالي الإندونيسية، الجمعة، إن «كل الديانات الكبرى تدعو إلى السلام والتسامح».

وتابع: «لذلك استنكر بصورة خاصة المعلومات الصادرة من العراق والتي تفيد عن مجازر بحق المدنيين يرتكبها تنظيم داعش».

وأضاف أن «مجموعات كاملة كانت تقيم منذ أجيال في شمال العراق ترغم على الفرار أو تواجه القتل لمجرد معتقداتها الدينية»، مشددا على ان المجموعات يجب إلا تكون مهددة لمجرد «ما هي وما تؤمن به».