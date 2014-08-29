عادل لبيب: 65% نسبة تنفيذ مزلقاني البدرشين والرياح التوفيقي و60% للثلاثيني

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ان الوزارة تتابع أعمال إنشاء مزلقانات السكك الحديدية بالمحافظات والبالغ عددها 15 مزلقانا والتي اعتمدت الوزارة لها 2,6 مليار جنيه .

وأضاف فى تصريحات صحفية له اليوم ان التقارير التي أعدتها الوزارة لمتابعة سير الاعمال الصناعية المطلوب تنفيذها علي 15 مزلقانا في 13 محافظة رصدت ارتفاع نسب تنفيذ اعمال تطوير المزلقانات حيث تجاوزت نسب التنفيذ الـ 65 % لمزلقاني البدرشين قبلي بمحافظة الجيزة والرياح التوفيقي بمحافظة الدقهلية و الـ 60% لمزلقان الثلاثيني بمحافظة الاسماعيلية و الـ30% لمزلقان المحاميد قبلي بمحافظة أسوان والمقرر الانتهاء منهم نهاية شهر أكتوبرالقادم.

وفي هذا الصدد ، استكمل الوزير حديثه عن نسب تطوير المزلقانات وقال : “إن نسب التنفيذ وصلت الـى 20% لمزلقانات بنها الخارجي بمحافظة القليوبية وسينتهى العمل به ابريل 2015 ومزلقاني هيلانه بمحافظة الغربية وسينتهى في فبراير2015 و ك 3 محلة روح بمحافظة الغربية والمقرر الانتهاء منه في نوفمبر القادم والصدر بمحافظة الشرقية والمقرر الانتهاء منه في ابريل 2015 و الطريق الغربي بمحافظة بني سويف وسينتهى في مارس 2015 وبلغت نسب التنفيذ 10% لمزلقاني سندوب الخارجي بمحافظة الدقهلية وينتهى في مايو 2015 ونجع حمادي بمحافظة قنا وينتهى في ابريل 2015 وبلغت النسبة 5 % لمزلقان دفره بمحافظة الغربية وينتهى في يونيو 2015 ” .

وأشارالوزير إلي أنه يجري الاعداد للبدء في تنفيذ مزلقاني الاخصاص بمحافظة المنيا وسيتم الانتهاء منه في مارس 2015 و الشيخ عيسي بمحافظة أسوان والمقرر الانتهاء منه في مايو 2015 .

أ ش أ