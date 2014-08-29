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محافظ القاهرة: تنفيذ خطة إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين للارتقاء بوطننا

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محافظ القاهرة: تنفيذ خطة إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين للارتقاء بوطننا محافظ القاهرة: تنفيذ خطة إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين للارتقاء بوطننا

محافظ القاهرة

قام محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفي سعيد بجولة تفقدية بمنطقة وسط البلد تفقد خلالها شوارع قصر النيل وشريف وميدان طلعت حرب سيرا على الأقدام لمتابعة رفع آثار التشوهات وتعدي الباعة الجائلين على الشوارع وترميم وتركيب البلدورات والانترلوك للأرصفة والتخطيط الأرضي للشوارع وإعادة الشئ إلي أصله وصيانة وتركيب أعمدة الإنارة وتقليم الأشجار وتهذيبها وإزالة الكتابات البذيئة من على الحوائط وإعمال الدهانات للبلدورات والأعمدة والتي تقوم بتنفيذها هيئة نظافة وتجميل القاهرة بمشاركة مديرية الطرق بمحافظة القاهرة وعدد من الشركات.

واستمع المحافظ – خلال الجولة – إلي آراء المواطنين وشكرهم لقيادات المحافظة ورجال الشرطة والقوات المسلحة على تطبيقهم للقانون وعودة الأمن والنظام والنظافة بالمحافظة وعودة حق المواطن في شوارع نظيفة خالية من التكدس وبسط هيبة الدولة، وأكد المحافظ على المضي قدما في تنفيذ الخطة الموضوعة والتي تهدف إلي إخلاء وسط المدينة من الباعة الجائلين وتسكينهم بأماكن حضارية، وناشد المواطنين الالتزام بالقانون حتي نلحق بركب الدول المتقدمة ونرتقي بوطننا.

وشدد على تطبيق القانون بحزم على المخالفات المرورية وسحب تراخيص السيارات التي تعوق حركة المرور وحظر ركن السيارات إلا في المناطق المخصصة لها، وأثناء الجولة أعطي تعليماته لرجال المرور بسحب الرخص من بعض السيارات التي تقف بطريقة مخالفة لقواعد المرور.

رافق المحافظ في الجولة رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة المهندس حافظ السعيد، ورئيس شرطة المرافق اللواء ابراهيم الزيات، وممثلو الشركات المنفذة لأعمال الصيانة وعدد من قيادات المحافظة.

أ ش أ

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