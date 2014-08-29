ريال مدريد يعلن رسميا انتقال ألونسو إلى بايرن ميونخ

مدريد(إفي): أعلن ريال مدريد اليوم الجمعة رسميا انتقال لاعب الوسط شابي ألونسو إلى بايرن ميونخ الألماني حيث خضع أمس للفحص الطبي.

وسيعقد ألونسو (32 عاما) والذي كان قد جدد تعاقده مع الريال في يناير الماضي، مؤتمرا صحفيا الساعة 11.00 ت م في ملعب سانتياجو برنابيو لتوضيح أسباب رحيله، وذلك في حضور مدير العلاقات المؤسسية في الريال، إميليو بوتراجينيو.

ولعب ألونسو خمسة مواسم مع الريال الذي انتقل إليه في أغسطس/آب 2009 قادما من ليفربول.

توج ألونسو مع الميرينجي بالدوري الإسباني مرة وبكأس الملك مرتين وبدوري أبطال أوروبا مرة.

وكان ألونسو قد أعلن الأربعاء اعتزاله اللعب دوليا بعد أن خاض مع المنتخب الإسباني 114 مباراة سجل خلالها 15 هدفا وتوج معه ببطولة كأس العالم في جنوب أفريقيا عام 2010.