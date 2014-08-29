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فالكاو يعود إلى المنتخب الكولومبي لخوض ودية البرازيل

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فالكاو يعود إلى المنتخب الكولومبي لخوض ودية البرازيل فالكاو يعود إلى المنتخب الكولومبي لخوض ودية البرازيل

بوجوتا، (إفي): عاد هداف فريق موناكو الفرنسي راداميل فالكاو، الذي غاب عن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2014 بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، إلى منتخب كولومبيا مجددا للمشاركة معه في مباراة ودية أمام البرازيل في الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل، بحسب ما أعلنه مدرب منتخب "صناع القهوة" خوسيه بيكرمان.

وخلال أول مؤتمر صحفي لبيكرمان منذ تجديد عقده كمدرب للمنتخب الكولومبي، والذي أقيم الليلة الماضية في العاصمة بوجوتا، أعلن المدرب عن القائمة التي ستخوض ودية البرازيل والتي حافظ فيها على القوام الأساسي للتشكيلة التي شاركت في المونديال الماضي، الذي تأهلت فيه كولومبيا إلى الدور ربع النهائي.

وباستثناء فريد موندراجون وألبرتو يبيس، استدعى بيكرمان 21 لاعبا شاركوا في تشكيلة مونديال البرازيل، ولكن فالكاو هو الإضافة على هذه التشكيلة.

وبجانب فالكاو، انضم إلى التشكيلة كل من ألدو لياو راميريز (لاعب أطلس المكسيكي)، ولويس فرناندو مورييل (أودينيزي الإيطالي)، وإدوين فالنسيا (فلومينينزي البرازيلي)، ولكن الأخير لم يتم إدراجه في نهاية المطاف ضمن التشكيلة بسبب إصابة لحقت به مؤخرا، وحل محله سانتياجو أرياس.

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