أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية/فريدة الشوباشي : ترامب يدرك ان الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى -
أزمة «نادي القرن»| شادي وجماهير الأهلي يسخرون.. والزمالك يلتزم الصمت -
أزمة بين البدري وأيوب بسبب اختراق الحظر الإعلامي -
تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رونالدو: دي ماريا سيكون على قدر رقم 7 في يونايتد

Google+ Print
رونالدو: دي ماريا سيكون على قدر رقم 7 في يونايتد رونالدو: دي ماريا سيكون على قدر رقم 7 في يونايتد

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو أن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب مانشستر يونايتد الجديد سيكون على قدر الرقم 7 الأسطوري في صفوف الشياطين الحمر.

وكان دي ماريا قد انتقل إلى يونايتد قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال قياسية للكرة الإنجليزية ليحمل قميص كريستيانو رونالدو السابق.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية عقب حصوله على أفضل لاعب في أوروبا "انتقال دي ماريا أمر جيد له، مانشستر يونايتد واحد من أكبر أندية العالم ومن الجيد له أن يلعب هناك".

وأضاف "قلت له رقم 7 هناك مسؤولية كبيرة، ولكنني أثق أنه سيكون على قدر تلك المسؤولية لأنه لاعب ممتاز".

وكان رونالدو قد حمل الرقم 7 بعد رحيل ديفيد بيكام إلى ريال مدريد والذي كان حصل عليه عقب رحيل الأسطورة الفرنسية إيريك كانتونا كما سبق للكثير من أساطير الشياطين الحمر وأن حملوا هذا الرقم مثل جورج بيست.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع