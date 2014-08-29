رونالدو: دي ماريا سيكون على قدر رقم 7 في يونايتد

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو أن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب مانشستر يونايتد الجديد سيكون على قدر الرقم 7 الأسطوري في صفوف الشياطين الحمر.

وكان دي ماريا قد انتقل إلى يونايتد قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال قياسية للكرة الإنجليزية ليحمل قميص كريستيانو رونالدو السابق.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية عقب حصوله على أفضل لاعب في أوروبا "انتقال دي ماريا أمر جيد له، مانشستر يونايتد واحد من أكبر أندية العالم ومن الجيد له أن يلعب هناك".

وأضاف "قلت له رقم 7 هناك مسؤولية كبيرة، ولكنني أثق أنه سيكون على قدر تلك المسؤولية لأنه لاعب ممتاز".

وكان رونالدو قد حمل الرقم 7 بعد رحيل ديفيد بيكام إلى ريال مدريد والذي كان حصل عليه عقب رحيل الأسطورة الفرنسية إيريك كانتونا كما سبق للكثير من أساطير الشياطين الحمر وأن حملوا هذا الرقم مثل جورج بيست.