مدرب إيفرتون: كنت سأدفع 125 مليون لضم لوكاكو لو لزم الأمر

أكد روبرتو مارتينيز المدير الفني لإيفرتون الإنجليزي أنه كان سيدفع 125 مليون يورو لضم البلجيكي لوكاكو مهاجم الفريق لو لزم الأمر.

وكان لوكاكو قد قضى الموسم الماضي في صفوف التوفيز على سبيل الإعارة قبل أن ينضم بصفة نهائية هذا الموسم من تشيلسي.

وقال مارتينيز في مؤتمره الصحفي "الأمر لا يتعلق بالقيمة.. كنت سأدفع 125 مليون يورو من أجل لوكاكو لو تطلب الأمر وليس 35 فقط".

وأضاف "الأمر يتعلق باللاعب نفسه، أحيانا تشتري لاعبا بـ4 ملايين فقط ويعتبر شراء غاليا وأحيانا تشتري لاعبا بـ35 مليون ويعتبر شراء رخيصا".

ولم يسجل لوكاكو أي هدف لفريقه هذا الموسم خلال مباراتي إيفرتون في بطولة الدوري أمام ليستر سيتي وأرسنال.