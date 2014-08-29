ضابط شرطة يدهس 3 أشخاص بالزقازيق..والأهالى يتجمهرون أمام شرطة النجدة

سادت حالة من الفزع والرعب، بين أهالى مدينة الزقازيق، بعد إصابة ثلاثة أشخاص من ذويهم صدمهم ضابط شرطة بنجدة الزقازيق، وفر هارباً بسيارته.

وتجمهر العشرات من الأهالى ونظموا وقفة إحتجاجية أمام مقر شرطة نجدة الزقازيق بدائرة قسم ثانى , وحاولوا إثارة الفوضى والشغب مطالبين بالقبض على الضابط وتسليمه للنيابة، لمباشرة التحقيق معه.

من جانبها، أطلقت قوات الأمن المكلفة بتأمين شرطة النجدة الأعيرة التحذيرية لمحاولة تفريق الأهالى بعد أن أثاروا الشغب بالطريق العام.

فيما أكد مصدر أمنى أن اللواء سامح الكيلانى، مدير أمن الشرقية أمر بإحالة الضابط للتحقيق.