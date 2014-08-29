ضبط 4 سعوديين يقومون بصيد الحيوانات البرية المهددة بالانقراض بالبحر الأحمر‎

تمكن مسؤولو المحميات الطبيعية بمنطقة جبل علبة جنوب البحر الأحمر من ضبط 4 من السائحين العرب من السعودية يستقلون سيارة دفع رباعي لقيامهم بارتكاب اعمال صيد مخالة للحيوانات البرية المصرية المهددة بالانقراض داخل محمية جبل علبة وعثر بحوزة المتهمين علي وجلود ولحوم الارانب البرية وفوراغ اعيرة خرطوش وتم ضبط سيارة تحمل رقم ( 15725 – جمرك سفاجا ) وبها 4 أفراد سعوديين وتمكنت سيارة اخري من الهروب وكانت تحمل رقم (6393 – ص. و. ر).

وقام مسؤولو المحميات الطبيعية بتحرير محضراثبات حاله بقسم الشلاتين رقم 44/2014 والتحفظ على المضبوطات واحالة المتهمين للمستشار محمد ابو خضره رئيس نيابة جنوب البحر الاحمر لاستكمال التحقيقات.