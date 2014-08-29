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بالصور.. أمن أسيوط يضبط 98 قضية مرافق متنوعة

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تمكنت قوات الأمن بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، من ضبط 98 قضية مرافق متنوعة .

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط اخطارا من شرطة المرافق يفيد تمكنهم من تحرير محضرين إزالة “غرز” ، ومحضرين إزالة إدارية “تنده” قماش وخشب، و7 محاضر بناء بدون ترخيص .

وتم ضبط 27 محضر مضبوطات مختلفة “موازين ـ كراسي ـ ترابيزات”، و5 محاضر إزالة كابول جزار، و17 محضر إزالة فرش خضار، و7 محاضر إزالة حاجز حديدى، و12 محضر إزالة حاجز حديدى، و16 محضر أشغال طريق. 

وتم تحرير محاضر بالوقائع،  وجار العرض على النيابة .

 

 

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