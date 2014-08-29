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محافظ المنوفية: قرعة علنية لتسليم أماكن الباعة الجائلين بسوق النصر الجديد

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محافظ المنوفية: قرعة علنية لتسليم أماكن الباعة الجائلين بسوق النصر الجديد محافظ المنوفية: قرعة علنية لتسليم أماكن الباعة الجائلين بسوق النصر الجديد

الدكتور أحمد فوزي، محافظ المنوفية

صرح الدكتور أحمد شيرين فوزي، محافظ المنوفية، أنه سيجري، غداً السبت، قرعة علنية لتسليم وحدات سوق النصر الجديد للباعة الجائلين الذين كانوا بالشارع التجاري الأكبر بشبين الكوم والذي تمت إزالة الإشغالات به مطلع الشهر الحالي بعد غلقه لأكثر من عشرين عاماً من هؤلاء الباعة أمام حركة السيارات والمشاة أيضاً .

وأضاف أن القرعة ستتم بشفافية أمام جميع الباعة لعدم الاعتراض على أرقام الوحدات وأنه قد سبق وتم تسجيل أسماء الباعة الجائلين ببطاقاتهم ومحاضر الإشغالات فقط دون دفع أي مقابل أو إجراءات أخرى ، أننا رعينا الظروف الاجتماعية لهولاء الباعة وعدم قطع عيشهم ووفرنا أماكن لهم بديلة بسوق حضاري بعد تمهيده وتطوير الطرق المؤدية إليه بدون دفع أي رسوم على الأقل الآن .

وقال المحافظ أنه أصدر تعليماته للسادة رؤساء المراكز والمدن بعمل الأسواق المجمعة والتي ستتم بجميع مراكز المحافظة بعد أن تم القضاء على الإشغالات الفترة الماضية وتم تنفيذ سوق شبين الكوم وآخر بالباجور وجاري العمل الآن بسوق بركة السبع وباقي المراكز توفر أراضي الآن لنفس الغرض ، أن هذ الخطوة تساهم بشكل كبير لبسط يد الدولة وتحقيق الإستقرار الأمني وضبط الشارع.

ووجه المحافظ الشكر للسيد اللواء مدير أمن المنوفية والذي أبدى تعاونه من اللحظة الأولى معه لتحقيق الأمن وانضباط الشارع وخطة الإزالات والإشغالات التي تأخرت بعض الوقت على حد قوله وفقاً للظروف التي مرت بها البلاد الفترة السابقة.

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