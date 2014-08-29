أدوية ومستلزمات طبية من منظمة الصحة العالمية لشمال سيناء

قدمت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة طنين من الأدوية والمستلزمات الطبية لتزويد مستشفيات محافظة شمال سيناء بها لعلاج الجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين يتلقون علاجهم فى مستشفيات المحافظة.

قال الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة – في تصريح اليوم الجمعة – إنه تم توزيع الأدوية على مستشفى العريش العام ومستشفى رفح المركزي باعتبارهما من أول المستشفيات المصرية التى تستقبل الجرحى والمصابين الفلسطينيين لعلاجهم .. مؤكدا أن وزارة الصحة المصرية دعمت مستشفيات المحافظة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية والأطباء والأخصائيين لتلبية احتياجات الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة.