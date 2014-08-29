كوكا: حققنا إنجازا تاريخيا وأتمنى تشريف مصر

أكد أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي سعادته بتأهل فريقه على حساب إلفسبرج إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه.

وشارك كوكا طوال المباراة التي كان يحتاج فيها فريقه للفوز بهدف، وجاء بالفعل ولكن في الدقيقة 93.

وقال كوكا عقب المباراة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (Twitter) يوم الجمعة: "الحمد لله على الفوز، والإنجاز التاريخي الذي حققته مع زملائي".

وأضاف "أتمنى التوفيق من الله ويساعدني على تشريف مصر في الدوري الأوروبي".

ويعد كوكا هو المصري الوحيد المتأهل لمجموعات الدوري الأوروبي بعد خروج ناسيونال ماديرا وهال سيتي وجراسهوبرز المحترف في صفوفهم ستة مصريين.