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نائب رئيس "النقض": قضاة مصر مستمرون في رفض عرض قانون "السلطة القضائية" على "الشورى"

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نائب رئيس "النقض": قضاة مصر مستمرون في رفض عرض قانون "السلطة القضائية" على "الشورى" نائب رئيس "النقض": قضاة مصر مستمرون في رفض عرض قانون "السلطة القضائية" على "الشورى"

كتب : أ ش أ منذ 22 دقيقة

أكد المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة، أن موقف قضاة واضح وهو رفض عرض مشروع قانون تعديل السلطة القضائية على مجلس الشورى لاعتبارات وأسانيد قانونية.

وقال المستشار فتحي، في اتصال هاتفي مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري مساء اليوم، إن مجلس الشوري اختص بالتشريع بصفة استثنائية ولفترة مؤقتة لمواجهة حالات ضرورة، لافتا إلى أن النص يفسر في ضوء الظروف التى اقتضت وضعه والحكمة من وضعه، وتصدي مجلس الشوري للتشريع قصد به المرور بالحالة الانتقالية وصولا إلى انتخاب مجلس النواب.

وأشار إلى أن مجلس الشوري ليس مختصا بمواجهة كل أمور التشريع، وإنما قصد به وضع قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق الاساسية ولهذا السبب وهذه الحكمة أنيط بمجلس الشورى سلطة التشريع.

وأوضح المستشار فتحي أن مجلس القضاء الأعلى لم يفصح عن موقفه، وأن الاجتماع الذى سوف يعقده مجلس القضاء الأعلى غدا الثلاثاء بهدف الوصول إلى موقف موحد لقضاة مصر جميعا.

وشدد نائب رئيس رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة على ضرورة احترام الشرعية قائلا "نحن كأعضاء في السلطة القضائية وقضاة مصر موقفنا واضح وهو عدم اختصاص مجلس الشوري بنظر هذا القانون"، موضحا أن الاستعجال في نظر مشروع هذا القانون من قبل مجلس الشوري يعني بانهيار دولة القانون وسقوط الدولة.

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