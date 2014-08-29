«خدمات القوات المسلحة»: طرح سلع ولحوم بأسعار منافسة لمواجهة الغلاء

أكد اللواء أركان حرب محمد علي مصيلحي، رئيس جهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة، حرص القوات المسلحة المشاركة في التصدي للممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعار التي يفرضها بعض التجار على المواطن، والعمل على تحقيق التوازن في الأسعار بالسوق المحلية، وذلك من خلال منافذ البيع التابعة لجهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ الوحدات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة.

وأشار «مصيلحي»، في تصريح له، إلى أن المنافذ يصل عددها إلى 341 منفذًا بالقاهرة والمحافظات، وتشهد إقبالا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من السلع التموينية والمواد الغذائية والمنتجات الأخرى بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلية بنسبة تتراوح ما بين 15 و25%.

ولفت إلى قيام جهاز الخدمات العامة بمضاعفة كميات المعروضات من السلع والبضائع والمنتجات والسلع المعمرة التي تلبي احتياجات الأسر المصرية في أكثر من 87 مجمعا تجاريا منتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة في التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وأوضح أن القوات المسلحة وزعت خلال الفترة الماضية أكثر من 5 ملايين حصة مجانية من المواد الغذائية والتموينية على المواطنين البسطاء، فى إطار توجيهات القيادة العامة لدعم القطاعات المهمشة والطبقة الفقيرة خاصة في المناطق النائية والأكثر فقرا في صعيد مصر وجميع محافظات الجمهورية بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية بالمحافظات التي تدخل في نطاق مسؤوليتها لتوزيعها على المستحقين من محدودي الدخل بالقرى والنجوع والأحياء والمناطق الأكثر فقرًا.

ولفت رئيس جهاز الخدمات العامة إلى أن هناك خطة طموحة لتطوير منافذ الجهاز في عدد من محافظات الجمهورية، والتوسع في إنشاء فروع جديدة تلبي احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، خاصة المواد الغذائية، التي تلقى طلبًا غير مسبوق، نظرًا لجودة المنتجات، إلى جانب الأسعار التنافسية التى تطرح بها.