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اختتام ورشة «ماعت» حول نشر ثقافة الحوار

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اختتمت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الخميس، فعاليات ورشة تدريبية بعنوان «تعزيز دور الشبكة الوطنية في نشر ثقافة الحوار- أدوات ومهارات»، وذلك في إطار حملة «حاول تتحاور» التى تقوم بتنفيذها المؤسسة بدعم من مؤسسة «آنا ليندا» الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات.

تناولت الورشة نقاشا حول عدد من الموضوعات المرتبطة بمهارات التحاور ودور مؤسسات المجتمع المختلفة في تعزيز ثقافة التحاور والنقاش والقيم التى تؤثر على ثقافة الحوار والحقوق والحريات وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وتم خلال الورشة عرض تجارب لمؤسسات ومراكز المجتمع المدنى بمختلف محافظات حول تعزيز ثقافة الحوار فى المجتمع، ووضع مقترحات تفعيل دور المؤسسات فى نشر هذه الثقافة، بالإضافة الى وضع آليات تتناسب مع البيئة المجتمعية لكل محافظة بغية تعزيز ثقافة التحاور والنقاش.

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