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السيطرة على حريق بسنترال الخارجة الرئيسي بالوادي الجديد‎

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السيطرة على حريق بسنترال الخارجة الرئيسي بالوادي الجديد‎ السيطرة على حريق بسنترال الخارجة الرئيسي بالوادي الجديد‎

صورة أرشيفية

تلقى اللواء نبيل العشري مدير امن الوادي الجديد بلاغا من ادارة الحماية المدنية والحريق يفيد بنشوب حريق في سنترال الخارجة الرئيسي .

وتبين نشوب حريق محدود في مدخل الطابق الثاني بسنترال الخارجة الرئيسي اثناء قيام بعض العمال بأعمال دهان ونقاشة واستخدام البنزين في غسيل فرشة دهان مع قيام احد العمال باشعال سيجارة مما تسبب في اندلاع الحريق .

وفور وصول البلاغ انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء إلي موقع الحريق وتمكنت من السيطرة علي الحريق، ولم يسفرعن إصابات أو خسائر بشرية .

وتحرر للواقعة المحضر رقم 1750 اداري مركز شرطة الخارجة لسنة 2014 وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات .

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