وزير التموين يزور الوادي الجديد لبدء تنفيذ منظومة الخبز‎ الأسبوع المقبل

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، إن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى سوف يزور المحافظة الأسبوع المقبل لبدء تنفيذ منظومة الخبز.

ووقال محافظ الوادى الجديد أن الوزير سيلتقى المختصين بالجهاز الإدارى فى اجتماع موسع لمناقشة آليات التنفيذ وأهم النتائج التى سوف تترتب على تنفيذ منظومة الخبز بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن وزير التموين سوف يقوم بتوقيع موافقات لعدد من المخابز التى سوف يتم ضمها لمنظومة الخبز مباشرة، كما سيقوم بوضع حجر الأساس لمشروع فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز الداخلة والذى يتبع وزارة الاستثمار بتكلفة إجمالية تصل إلى 12 مليون جنيه .