«القوى العاملة»: بدء قبول طلبات راغبى العمل بـ 14 مهنة فنية بالكويت الأحد المقبل

قالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن الوزارة ستبدأ من بعد غد الأحد فى قبول طلبات راغبى العمل على 14 مهنة فنية مختلفة، وأن الراتب سيكون حسب الخبرة، وسيكون السكن وتذاكر الطيران مجاناً ذهاباً وعودة عند الالتحاق بالعمل وبعد الانتهاء منه، وسيكون العمل 6 أيام فى الأسبوع بمعدل 8 ساعات يومياً، وسيتم الكشف الطبى وإصدار تصاريح العمل بالكويت.

وأضافت عشرى - فى بيان لها اليوم الجمعة – أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى بالوزارة والتى مقرها 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر، القاهرة مرفق بها السيرة الذاتية وشهادات الخبرة.

وتابعت وزيرة القوى العاملة: «إحدى كبرى الشركات العاملة فى مجال الهندسة والمقاولات بدولة الكويت طلبت من الوزارة توفير احتياجاتها من العمالة الفنية على المهن المطلوبة، وسيتم تحديد موعد مقابلة الراغبين فى وقت لاحق على ضوء الأوراق المقدمة، بحيث يكون المتقدم للعمل مؤهلا جيدا وذا خبرة فى المهن المطلوبة».

وأضافت الوزيرة أن المهن المطلوبة على أعمال صيانة وإصلاح الأجهزة الكهربائية، وأجهزة التحكم بجميع مواقع قطاع تشغيل وصيانة المياه فى بعض المناطق، وصيانة وإصلاح كابلات المحولات الضغط العالى جيد 132/33/11 كيلو فولت، وكابلات المحايد والأعمال المتعلقة بهما، وتوريد وفحص خلل وإصلاح وتمديد وتركيب وصيانة كابلات قيادية لشبكة الضغط المتوسط 11 كيلو فولت، والأعمال المدنية المتعلقة بها بمحافظتى الأحمدى ومبارك الكبير.

وأشارت عشرى إلى أن الشركة تشترط فى المتقدمين إحضار جميع الأوراق والشهادات الحاصل عليها طبقا لكل وظيفة من الـ 14 مهنة المطلوبة وهى: مدير مشروع حاصل على درجة البكالوريوس ولديه خبرة من 12 إلى 15 سنة فى أعمال الأجهزة والتحكم والأسكادا، والأعمال الكهربائية مثل لوحات التوزيع الكهربائية جهد منخفض ومتوسط ومولدات الديزل، كما تشمل المهن المطلوبة مهندس كهرباء حاصل على بكالوريوس وخبرة 10 سنوات فى لوحات التوزيع الكهربائية جهد منخفض ومتوسط فى لوحات التوزيع الكهربائية ونظام التحكم فى المحركات ، ومولدات الديزل والمحولات، ونظام إنذار الحريق، والحماية الكهربائية، ومهندس كهرباء وتحكم بكالوريوس خبرة 8 سنوات فى مشاريع صيانة الأجهزة الدقيقة، ونظام الأسكادا والتحكم عن بعد.

وتشمل المهن أيضا مهندس تخطيط حاصل على البكالوريوس فى الهندسة الميكانيكية من جامعة معتمدة، خبرة 10 سنوات فى إدارة المشاريع الميكانيكية وتنفيذ الأعمال فى مواقع مصافى البترول، وخبرة فى استخدام برامج التخطيط لإعداد الجداول الزمنية للمشروع وتقديم التقارير، وخبرة فى مجال المشتريات الخاصة بالمشاريع، بجانب مراقب كهرباء دبلوم كهرباء خبرة 8 سنوات فى صيانة لوحات التوزيع الكهربائية جهد منخفض ومتوسط مولدات الديزل، نظام الأعمال الكيماوية، وخبرة فى كابلات الجهد العالى 132 و33و11و6.6و0.433 KV مثل XLPE وPILC وكابلات الزيت الأرضية للمحولات.

ومن المهن المطلوبة أيضاً، مراقب أجهزة دبلوم كهرباء خبرة 8 سنوات فى مشاريع صيانة الأجهزة وأنظمة التحكم والأعمال الكيماوية، وفنى أجهزة دبلوم صناعى خبرة 8 سنوات فى مشاريع صيانة الأجهزة والتحكم والأعمال الكيماوية، وفنى كهربائى دبلوم صناعى خبرة 4 سنوات فى لوحات التوزيع الكهربائية جهد منخفض وجهد متوسط ومولدات الديزل، وخبرة فى كابلات الجهد العالى 132و33و11و6.6 و0.433 KV مثل XLPE وPILC وكابلات الزيت الأرضية للمحولات، ومهندس أمن وسلامة بكالوريوس هندسة ميكانيكية- كيميائية- أمن وسلامة – هندسة الإطفاء، خبر لا تقل عن 5 سنوات فى العمل فى مجال السلامة فى مصافى النفط ومصانع البتروكيماويات، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة بشكل جيد جدا. كما تشمل المهن مسئول أمن وسلامة دبلوم أمن وسلامة خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى نفس المجال والالتزام الصارم بقوانين ولوائح البلدية، ووزارة الكهرباء والماء والبيئة واللوائح والقوانين والقواعد الخاصة بإدارة المرور والسلامة، ولحيم كيبلات دبلوم صناعى خبرة 3 سنوات فى كابلات الجهد العالى 132و33و11و6.6 و0.433 KV مثل XLPE وPILC وكابلات الزيت الأرضية للمحولات، وكابلات القيادة ، وإجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة، ومساعد لحيم كيبلات خبرة 3 سنوات فى كابلات الجهد العالى 132و33و11و6.6 و0.433 KV مثل XLPE وPILC وكابلات الزيت الأرضية للمحولات، وكابلات القيادة. وتشمل المهن المطلوبة فنى كبلات زيتية، دبلوم صناعى خبرة 5 سنوات ولدية شهادة تدريب معتمده لنوع العمل وخبره فى كابلات الجهد العالى 132و33و11و6.6 و0.433 KV مثل XLPE وPILC وكابلات الزيت الأرضية للمحولات، ويجب أن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، ومساعد فنى كيبلات زيتية خبرة 3 سنوات فى كابلات الجهد العالى 132و33و11و6.6 و0.433 KV مثل XLPE وPILC وكابلات الزيت الأرضية للمحولات.