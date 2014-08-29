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وزير الاتصالات يرفع قضية ضد كافتيريا بمطار القاهرة لتناوله عصير حامض

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وزير الاتصالات يرفع قضية ضد كافتيريا بمطار القاهرة لتناوله عصير حامض وزير الاتصالات يرفع قضية ضد كافتيريا بمطار القاهرة لتناوله عصير حامض

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمي

رفع وزير مصري عبر مندوبه قضية ضد كافتيريا في مطار القاهرة، وذلك بسبب كأس عصير برتقال تناوله لكنه لم يحز رضاه، إذ أنه “حامض” وغير صالح للشرب، بحسب المسؤول الحكومي، وذلك حسبما نقلت “روسيا اليوم”.

وذلك أثناء وجود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمي في المطار استعدادا للسفر، حيث قصد استراحة خاصة عوضا عن توجهه إلى قاعة كبار الشخصيات وضيوف الدولة.

وطلب الوزير كأسا من عصير البرتقال، لكنه أعرض عن شربه بعدما تذوقه، وذلك بسبب مذاقه، ما دفع حلمي إلى القول بإنه “غير صالح للشرب”.

على الفور استدعى الشرطة السياحية لتحرير محضر بالحادثة، كما استدعى مندوب من الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى قيامه بالتحفظ على كوب العصير بهدف تحليله لدعم شكوى الوزير.

 

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